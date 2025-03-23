Sedat Üner Evinde Ölü Bulundu

KORKUNÇ OLAYDA İHBAR ÜZERİNE HAREKET GEÇİLDİ

Sakarya’nın Karasu ilçesine bağlı Yalı Mahallesi 219 Sokak üzerinde meydana gelen üzücü bir olayda, yalnız yaşayan 68 yaşındaki Sedat Üner’le ilgili endişe verici bir durum yaşandı. Her gün kendisine yemek getiren komşular, kapıyı açmadığını görünce şüphelenerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İlgili ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Eve giren ekipler, talihsiz adamı hareketsiz bir şekilde yatarken keşfetti. Sağlık ekiplerinin gerçekleştirdiği muayenede Sedat Üner’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis, olay yerindeki incelemeler sırasında Üner’in bıraktığı bir not buldu. Notta, “Ben 3 gün yaşarım, yaşamam. Durumum çok kötü” ifadeleri yer alıyordu. Üner’in cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SEAH) Korucuk Kampüsü’ndeki Adli Tıp Kurumu Sakarya Otopsi Merkezi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.