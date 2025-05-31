SEDDK Heyeti, Zirveye Katıldı

SEDDK BAŞKANI İSTANBUL DÜNYA İSLAM EKONOMİSİ ZİRVESİ’NE KATILDI

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Davut Menteş ve beraberindeki heyet, Türkiye AlBaraka Zirveleri çerçevesinde gerçekleştirilen 2. İstanbul Dünya İslam Ekonomisi Zirvesi’ne katıldı. SEDDK tarafından yapılan açıklamaya göre, “Zirveye, katılım finansın önemli bir bileşeni olan katılım sigortacılığını stratejik bir vizyon olarak benimseyen Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu da üst düzeyde katılım sağladı.”

ÜST DÜZEY TEMASLAR VE DEĞERLENDİRMELER

Açıklamada, Menteş ve beraberindeki heyetin zirve boyunca gerçekleştirdikleri temaslara da yer verildi. “Yerli ve yabancı akademisyen ve katılımcılarla katılım sigortacılığının mevcut durumuna, Türkiye açısından taşıdığı potansiyel, geleceğe yönelik stratejik hedefler ile bu minvalde devam eden Katılım Sigortacılığı mevzuat çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulunuldu” ifadeleri kullanıldı. Kurumu temsilen; SEDDK Başkanı Davut Menteş, Başkan Yardımcısı Hande Hatunoğlu Kurtulan ve Katılım Düzenleme Daire Başkanı Şanbaz Yıldırım’ın zirvede yer aldığı belirtildi.

TÜRKİYE KATILIM SİGORTA STANDI ZİYARETİ

SEDDK heyeti, ayrıca zirvenin sponsorlarından Türkiye Katılım Sigorta’nın standını da ziyaret etti. Çeşitli şirket yetkilileriyle birlikte sigortacılık alanındaki güncel sektörel gelişmeler ele alındı.