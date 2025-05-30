Sedef Güler’in Cesedi Denizde Bulundu

BÜYÜKÇEKMECE’DE CANSIZ BEDEN BULUNDU

Büyükçekmece’de elleri ve ayakları bağlı, halıya sarılı halde denizde cansız bedeni bulunan Sedef Güler’in öldürülmesine ilişkin olarak 3 sanığın yargılanma süreci devam ediyor. Duruşmada savunma yapan sanık Yavuz Güngör, “Öldüğünü kabul ettikten sonra kendimi kurtarmanın yolunu aramaya başladım” şeklinde bir ifade kullandı. 7 Haziran 2024’te Büyükçekmece Mimar Sinan Sahili’nde meydana gelen olayda, kadın cesedinin tespit edilmesinin ardından Sedef Güler olduğu belirlendi ve üç sanık hakkında iddianame düzenlendi.

DURUŞMA VE KATILIMCILAR

Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirilen duruşmaya tutuklu sanık Yavuz Güngör, Fırat Baykara ve taraf avukatları katıldı. Ayrıca duruşmaya Sedef Güler’in annesi Gülüzar Sezer de dahil oldu. Dava sürecine destek vermek amacıyla birçok kişi adliyeye geldi, bunlar arasında Mattia Ahmet Minguzzi’nin annesi Yasemin Minguzzi, Aydın Karay’ın annesi Fatma Karay ve Ata Emre Akman’ın annesi Zuhal Akman da yer aldı.

SANIK YAVUZ GÜNGÖR’ÜN SAVUNMASI

Duruşmada sanık Yavuz Güngör, Sedef Güler ile yaklaşık 4-5 aydır tanıştıklarını ve olay günü telefonla görüştüklerini açıkladı. “Ona İstanbul dışına gideceğimi söyledim. ‘O zaman görüşelim paraya ihtiyacım var’ dedi” diyen Güngör, Sedef’in eve geldiğinde sarhoş olduğunu belirtti. Kızının eve girdiğini ve Sedef ile aralarında tartışma çıktığını ifade eden Güngör, ardından Sedef ile başka bir eve geçtiklerini ve uyanınca kadının vefat ettiğini gördüğünü dile getirdi. “Saatlerce masaj yaptım. Arkadaşım Fırat’ı aradım sonra. ‘Gel bana yardım et’ dedim” dedi.

FIRAT BAYKARA’NIN İFADELERİ

Diğer sanık Fırat Baykara, “Ben sekiz yıldır ülkede değildim. Olay gününde orada değildim” diyerek durumu anlattı. Yavuz’un aradığında Sedef’in fenalaştığını öğrendiğini söyleyen Baykara, Yavuz’un “ölmüş” dediğini ancak olayı polise bildirmediğini belirtti. Sedef’in cesedini yok etme planı yaptıklarını kabul eden Baykara, zincir ve ağırlıkları temin ederek cesedi halıya sardıklarını ifade etti.

KURBANIN ANNESİNDEN AÇIKLAMA

Duruşmada Sedef Güler’in annesi Gülüzar Sezer ise, “Kızımı kasten tasarlayarak ikisi birlikte katletti” şeklinde bir açıklama yaptı. Dava sonunda mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamını ve duruşmayı erteledi. Ayrıca, davada hala yakalanamayan sanık Yiğit Hüseyin Ayvalık hakkında çıkarılan yakalama kararının devam etmesine hükmedildi.

İDDİANAME DETAYLARI

Yakalanan sanıklarla ilgili iddianamede, Sedef Güler’in cansız bedeninin halıya sarıldığı, ellerinin koli bandı, ayaklarının ise zincir ve dambıl ile bağlandığı bilgisi yer aldı. Ayrıca, Sedef Güler’in cesedinin bulunduğu yerdeki halının kime ait olduğunu araştırıldığı ve olayla ilgili gelişmeler detaylandırıldığı gösterildi. Adli Tıp Kurumu’nun otopsi sonucuna göre, Sedef’in ölüm nedeni net olarak belirlenemediği ancak kanında uyuşturucu bulunduğu, dokularda çürüme nedeniyle ayrıntılı bir analiz yapılamadığı kaydedildi. İddianamede, Yavuz Güngör ve Fırat Baykara’nın ‘nitelikli kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilmesi öngörülüyor. Yiğit Hüseyin Ayvalık’ın ise yurt dışına kaçışına yardım etmekten dolayı ‘suçluyu kayırma’ suçlamasıyla 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacağının altı çizildi.