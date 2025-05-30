Sedef Kabaş’a Davada Hapis İstemi

SAVCILIK DAVAYI AÇTI

Sedef Kabaş’a, sosyal medyada Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan hakkında yaptığı bir paylaşım sebebiyle “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından Kabaş hakkında bir iddianame hazırlandı.

İddianamede belirtildiği üzere, Kabaş’ın 8 Şubat 2024’te sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Karahan’ın seçim sonrasında elektrik ve doğal gaza zam yapılabileceğine dair bir ifadesini paylaştığı ifade edildi. Soruşturma aşamasında ifadesi alınan Kabaş, bu paylaşımı kendisinin üretmediğini, Karahan’ın zamlar üzerine kullandığı bir cümleyi ekleme yapmadan basın ve ifade özgürlüğü çerçevesinde kendi sayfasında paylaştığını öne sürdü.

Kabaş, iddianamede yer alan ifadesinde yalan bilgi yayma, çarpıtma ve halkı yanıltıcı bilgi verme amacı olmadığını belirterek suçlamaları reddetti. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nin, Karahan’ın belirtilen ifadeleri kullanmadığını tespit ettiği kaydedilen iddianamede, sanık Kabaş’ın bu tarz bir paylaşımı halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma niyetiyle yaptığı bildirildi.

İddianamede, Kabaş hakkında “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildiği ifade edildi. Sanığın, Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianame ile önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor.