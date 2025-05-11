Şefaatli’de Biyoçeşitlilik Koruma Çalışmaları Yapıldı

BİYOKAÇAKÇILIKLA MÜCADELE ÇALIŞMALARI

Yozgat’ın Şefaatli ilçesindeki Karanlıkdere Vadisi’nde Jandarma Komutanlığı ekipleri biyokaçakçılıkla ilgili denetimler yaptı. Bu denetimler, bölgedeki türü tehlikede bulunan Centaurea Aksoyi-Peygamber Çiçeği ‘Şahdügmesi’ gibi bitkilerin korunmasına yönelikti. Bu özel çiçek türü, mayıs ile temmuz ayları arasında çiçek açarak meyve veriyor ve 800-900 metrede sınırlı bir şekilde bulunuyor.

HAYVANLARA YARDIM ELİ

Denetimlerin yanı sıra, yerleşim yerlerinden uzakta bulunan sahipsiz köpeklere de yem bırakıldı. Ayrıca, hayvanların güvenli bir ortama alınabilmesi için hayvan toplama ekiplerine gerekli bilgiler verildi. Bu çalışmalar, hem biyoçeşitliliği koruma hem de hayvanların refahını sağlama amacını taşıyor.