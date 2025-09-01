Şefaatli’de İzinsiz Kazı Yapanlar Yakalandı

İZINSİZ KAZI YAPAN ZANLILAR GÖZALTINA ALINDI

Yozgat’ın Şefaatli ilçesinde izinsiz kazı gerçekleştiren 4 kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede izinsiz kazı yapıldığına dair bilgi aldıktan sonra incelemelere başladı.

KAZI YAPILDIĞI SIRADA YAKALANDILAR

Kaçak kazı işlemlerinin bulunduğu belirlenen Türüdüler köyü mevkisine giden jandarma ekipleri, M.Y, D.M.H, M.Y. ve M.Ü’yü kazı yaparken suçüstü yakaladı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda kaza alanında yapılan aramalarda çeşitli malzemeler ele geçirildi. Şu an gözaltındaki zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.