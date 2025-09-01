Haberler

Şefaatli’de İzinsiz Kazı Yapanlar Yakalandı

İZINSİZ KAZI YAPAN ZANLILAR GÖZALTINA ALINDI

Yozgat’ın Şefaatli ilçesinde izinsiz kazı gerçekleştiren 4 kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede izinsiz kazı yapıldığına dair bilgi aldıktan sonra incelemelere başladı.

KAZI YAPILDIĞI SIRADA YAKALANDILAR

Kaçak kazı işlemlerinin bulunduğu belirlenen Türüdüler köyü mevkisine giden jandarma ekipleri, M.Y, D.M.H, M.Y. ve M.Ü’yü kazı yaparken suçüstü yakaladı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda kaza alanında yapılan aramalarda çeşitli malzemeler ele geçirildi. Şu an gözaltındaki zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Hava Sıcaklığı Yüksek, Balık Avı İptal

Rize'de hava sıcaklıklarının artması sebebiyle palamut avı gerçekleşmedi. Balıkçılar, tezgahlarda istavrit ve mezgit gibi farklı balıkların yer aldığını açıkladı.
Trafik Kazasında Üç Kişi Yaralandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir otomobilin kamyona çarpması sonucu 3 kişi yaralandı ve hastaneye sevk edildi. İlk müdahale olay yerinde gerçekleşti.

