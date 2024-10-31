Sefaköy Metrobüs Kazası Soruşturması Tamamlandı

SEFAKÖY METROBÜS KAZASINI KAPANAN SORUŞTURMA

1 kişinin yaşamını yitirdiği ve 32 kişinin yaralandığı Sefaköy metrobüs kazasına dair sürdürülen soruşturma sonuçlandı. Olay 29 Ağustos 2024 tarihinde meydana geldi. Bir metrobüs, karşı yönden gelen bir başka metrobüse çarptı. Bu kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi ise yaralandı.

CEZA TALEPLERİ BELİRLENDİ

Tamamlanan soruşturma çerçevesinde, hazırlanan iddianamede 5 tutuklu sanığın “taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçlamasıyla yargılandığı ve her birinin 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. Bu karar, kazanın oluşuna ilişkin detaylarla birlikte, hukuki sürecin devamı açısından önem taşımaktadır.