Seferihisar Açıklarında 42 Göçmen Yakalandı

YASADIŞI GÖÇMENLERİ YAKALANDI

İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 42 düzeniz göçmen lastik botta yakalandı. Olay, 14 Ağustos 2025 tarihinde saat 08.30’da Sahil Güvenlik Botu (KB-22) tarafından denizde seyreden bir lastik botun tespit edilmesiyle ortaya çıktı.

BOTA YAPILAN KONTROLDE TESPİT EDİLDİ

Durdurulan botta yapılan muayenede 6’sı çocuk toplam 42 düzensiz göçmenin bulunduğu belirleniyor. Yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından ilgili birimlere teslim edildi.

M.K. Çocuk Tacizine Kalkıştı, Yakalandı

Çankaya'da 12 yaşındaki bir kız çocuğuna yönelik taciz iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, mahalle sakinleri tarafından yakalanıp darbedildi. Yaralı şüpheli hastaneye sevk edildi, mağdur aile ise şikayetçi oldu.
Antoine Semenyo, Irkçı Sözler Duydu

İngiltere Premier Ligi'nin başlangıcında Liverpool-Bournemouth maçında, konuk takımın oyuncusu Antoine Semenyo ırkçı davranışa maruz kaldı. Saldırgan stadyumdan uzaklaştırıldı ve soruşturma başlatıldı.

