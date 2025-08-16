Seferihisar Açıklarında 42 Göçmen Yakalandı

YASADIŞI GÖÇMENLERİ YAKALANDI
İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 42 düzeniz göçmen lastik botta yakalandı. Olay, 14 Ağustos 2025 tarihinde saat 08.30’da Sahil Güvenlik Botu (KB-22) tarafından denizde seyreden bir lastik botun tespit edilmesiyle ortaya çıktı.
BOTA YAPILAN KONTROLDE TESPİT EDİLDİ
Durdurulan botta yapılan muayenede 6’sı çocuk toplam 42 düzensiz göçmenin bulunduğu belirleniyor. Yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından ilgili birimlere teslim edildi.