Seferihisar’da 250 Bin Liralık Kaçak Ürün Ele Geçirildi

İZMİR’DE KAÇAK ÜRÜNLER ELE GEÇİRİLDİ

İzmir’in Seferihisar ilçesinde bir kargo firmasına gönderilen 5 koli içerisinde, piyasa değeri toplamda 250 bin lira olan 4 bin 342 adet kaçak ürün bulundu. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü, Çeşme Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, kaçak tütün mamülleri ticaretinin engellenmesine yönelik bir çalışma başlattı.

OPERASYONUN DETAYLARI

Ekipler, ilçede faaliyet gösteren bir kargo firmasına kaçak ürünlerin gönderildiğini tespit ettikten sonra harekete geçti. Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda yürütülen operasyonda, 5 koli içinde piyasa değeri 250 bin lira olan 2 bin 850 adet gümrük kaçağı puro, bin 100 paket kaçak sigara, 282 adet elektronik sigara ve 110 paket kaçak pipo tütünü ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.