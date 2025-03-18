Seferihisar’da 250 Bin Liralık Kaçak Ürün Ele Geçirildi

KOLİLERDE KAAK ÜRÜNLER ELE GEÇİRİLDİ

İzmir’in Seferihisar ilçesinde bir kargo firmasına gönderilen 5 kolinin içerisinde, piyasa değeri 250 bin lira olan 4 bin 342 adet kaçak ürün bulundu. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çeşme Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, kaçak tütün mamulleri ticaretine karşı bir çalışma gerçekleştirdi.

KAÇAK ÜRÜNLERİN TESPİTİ VE OPERASYON

Ekipler, ilçede faaliyet gösteren bir kargo firmasına kaçak ürünler gönderildiğini tespit edince harekete geçti. Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde yürütülen operasyonda, 5 koli içerisinde toplamda 250 bin lira değerinde ürünler ele geçirildi. Ele geçen ürünler arasında 2 bin 850 adet gümrük kaçağı puro, bin 100 paket kaçak sigara, 282 adet elektronik sigara ve 110 paket kaçak pipo tütünü yer aldı.

Olayla ilgili olarak iki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.