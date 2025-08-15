Haberler

Seferihisar’da Düzensiz Göçmenler Kurtarıldı

DÜZENSİZ GÖÇMENLERİ TAŞIYAN BOT BATMA TEHLİKESİ YAŞADI

İzmir’in Seferihisar ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan bir lastik bot, denizde batma tehlikesi geçirdi. Lastik bot içerisinde bulunan 13’ü çocuk 43 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay, 13 Ağustos günü saat 07.20 sıralarında, Seferihisar açıklarında yaşandı. Lastik botun su aldığı ve batma riski taşıdığına dair bilgi üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı hemen harekete geçti.

HIZLI MÜDAHALE İLE GÖÇMENLER KURTARILDI

Bölgeye hızla yönlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-311), kısa süre içinde lastik bota ulaştı. Ekipler, dalgalar arasında zor durumda kalan 13’ü çocuk 43 düzensiz göçmeni güvenle tahliye etti. Kurtarılan göçmenlerin Afganistan uyruklu olduğu belirlendi. Kıyıya çıkarılan göçmenler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Koyun Kuyuya Düştü, İtfaiye Kurtardı

Seydişehir'de bir koyun su kuyusuna düştü. İtfaiye ekipleri başarılı bir operasyonla hayvanı kurtararak, sahibinin takdirini topladı.
Borsa, Güne Yüzde 0,26 Düştü

Borsa İstanbul 100 endeksi, güne yüzde 0,26 düşüşle 10.796,36 puana gerileyerek 28,20 puan kaybetti. Bankacılık ve holding endeksleri de benzer şekilde değer kaybı yaşadı.

