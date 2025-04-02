Seferihisar’da ESK Müdürüne Çarpan Sürücü Yakalandı

KAZANIN GEÇMİŞİ VE OLAY YERİ

İzmir’in Seferihisar ilçesinde, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mustafa Kayhan’a (56) çarpıp ölümüne yol açan sürücü Talip B.’nin (75) jandarmada verdiği ifadesinde, kuvvetli yağmur nedeniyle Kayhan’ı göremediğini söylediği kaydedildi. Kaza, dün saat 16.30 sıralarında, Cumhuriyet Mahallesi’nde gerçekleşti.

KAYHAN’IN TEDAVİ SÜRECİ VE CENAZE İŞLEMLERİ

Seferihisar’a tatile gelen Mustafa Kayhan, eşi Mehtap Kayhan ile market alışverişi yapıyordu. Bu sırada, Talip B., 35 GB 7884 plakalı kamyonetiyle yol kenarında yürüyen Kayhan’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle Kayhan metrelerce savruldu ve sürücü olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Kayhan, ambulansla Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesi’ne götürüldü ancak doktorların müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Kayhan’ın cenazesi, otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

KAMYONET SÜRÜCÜSÜNÜN YAKALANMASI VE İFADELERİ

Kayhan’ın cenazesi otopsinin ardından, gece hava yoluyla memleketi Diyarbakır’a götürüldü ve bugün öğle vakti Odabaşı Bal Camisi’nde düzenlenecek bir törenle son yolculuğuna uğurlanacağı bildirildi. Öte yandan, kazadan sonra kaçan Talip B., jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Alkolsüz olduğu tespit edilen sürücü, jandarmadaki ifadesinde, yağmurun görüş açısını düşürmesi nedeniyle Kayhan’ı göremeyip çarptığını ifade etti. Sürücünün jandarmadaki işlemleri devam ediyor.