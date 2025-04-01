Seferihisar’da Genel Müdür Kamyonet Kazasında Öldü

KAZA SONUCU HAYATINI KAYBEDEN GENEL MÜDÜR

İzmir’in Seferihisar ilçesinde, yolda yaya olarak bulunduğu esnada bir kamyonetin çarptığı Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mustafa Kayhan, hastaneye kaldırılmasına rağmen yaşamını yitirdi. Olayın ardından kaçan kamyonet sürücüsü ise kısa zaman içinde yakalandı. Kaza, saat 16.30 sıralarında Kuşadası Seferihisar yolu Cumhuriyet Mahallesi civarında gerçekleşti.

OLAYIN DETAYLARI

Elde edilen bilgilere göre, Talip B. (75) yönetimindeki 35 GB 7884 plakalı kamyonet, yolda yaya olarak bulunan Mustafa Kayhan’a (56) çarptı. Çarpmanın etkisiyle Kayhan metrelerce savrulurken, kamyonet sürücüsü olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine gelen jandarma ekipleri, yolda güvenlik önlemleri aldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ağır yaralı olduğu belirlenen Kayhan, Seferihisar Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Evli ve 3 çocuk babası Kayhan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cenazesi yapılan inceleme sonrasında morga kaldırıldı.

SÜRÜCÜNÜN YAKALANMASI

Kazadan sonra kaçış gerçekleştiren kamyonet sürücüsü Talip B., Doğanbey Karakol Komutanlığı önünde yakalanarak gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.