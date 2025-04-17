Seferihisar’da Organizatör Yakalandı, Uyuşturucu

YASA DIŞI GÖÇ HIZLA DEVAM EDİYOR

İzmir’in Seferihisar ilçesinde, yasa dışı göçmen geçişine aracılık eden bir organizatör şüphelisi yakalandı. Bu şüphelinin ayrıca uyuşturucu satıcılığı yaptığı da ortaya çıktı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, daha önceki gün Seferihisar’da gerçekleştirdikleri operasyonda, yasa dışı yollarla başka ülkelere gitmeyi amaçlayan 36 yabancı uyruklu kişi ile bir organizatör ele geçirdi.

OPERASYONDA BİRÇOK MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

Maden Koyu çevresinde yapılan operasyonda, göçmen kaçakçılığında kullanıldığı belirlenen 1 şişme bot, 2 bot pompası, 1 kıçtan takma motor ve 50 litre benzin bulundu. Soruşturma kapsamında yakalanan organizatör şüphelisi İ.A.’nın, iki farklı suçtan dolayı adliyeye sevk edildiği ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı öğrenildi.