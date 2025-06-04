Seferihisar’da Uyuşturucu Operasyonu Yapıldı

UYUŞTURUCU OPERASYONU YAPILDI

İzmir’in Seferihisar ilçesinde, düzenlenen bir uyuşturucu operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı, terör ve organize suç örgütlerinin mali kaynaklarını etkisiz hale getirmek, ayrıca uyuşturucu madde ticaretini ve kullanımını önlemek için önemli bir çalışma yürüttü.

İKİMLENDİRME YÖNTEMİYLE KENEVİR ÜRETİMİ YAPILIYORDU

Bu çerçevede, Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde, iklimlendirme yöntemi kullanarak kenevir üretilen yerlere operasyon gerçekleştirildi. Yapılan arama sırasında, toplamda 183 kök skunk bitkisi, 4 iklimlendirme çadırı, 16 led panel, 8 iklimlendirme filtresi, 10 iklimlendirme fanı ve 8 havalandırma filtresi ele geçirildi.

GÖZALTINA ALINAN ZANLININ İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan zanlının, jandarmadaki işlemleri hala devam ediyor.