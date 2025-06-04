Haberler

Seferihisar’da Uyuşturucu Operasyonu Yapıldı

UYUŞTURUCU OPERASYONU YAPILDI

İzmir’in Seferihisar ilçesinde, düzenlenen bir uyuşturucu operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı, terör ve organize suç örgütlerinin mali kaynaklarını etkisiz hale getirmek, ayrıca uyuşturucu madde ticaretini ve kullanımını önlemek için önemli bir çalışma yürüttü.

İKİMLENDİRME YÖNTEMİYLE KENEVİR ÜRETİMİ YAPILIYORDU

Bu çerçevede, Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde, iklimlendirme yöntemi kullanarak kenevir üretilen yerlere operasyon gerçekleştirildi. Yapılan arama sırasında, toplamda 183 kök skunk bitkisi, 4 iklimlendirme çadırı, 16 led panel, 8 iklimlendirme filtresi, 10 iklimlendirme fanı ve 8 havalandırma filtresi ele geçirildi.

GÖZALTINA ALINAN ZANLININ İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan zanlının, jandarmadaki işlemleri hala devam ediyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Çay Bahçesinde Devrilen Salıncakta Yağız Hayatını Kaybetti

Amasya’daki bir çay bahçesinde devrilen salıncağın altında kalan 4 yaşındaki çocuk, hastaneye kaldırılmasına rağmen yaşamını yitirdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Haberler

Almanya Portekiz Maçı Canlı Yayın Nereden?

Almanya ve Portekiz takımları, izleyicilerin heyecanla beklediği maçı canlı yayınla gerçekleştirecek. Maçın yeri ve stadyum bilgileri ise merak ediliyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.