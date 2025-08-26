Haberler

Seferihisar’daki Yangın Kontrol Altına Alındı

İzmir’in Seferihisar ilçesinde ormanlık alanda meydana gelen yangın, hem havadan hem de karadan yapılan saatler süren müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangın, saat 12.00 civarında Seferihisar ilçesi Beyler Mahallesi etrafındaki ormanlık alanda patlak verdi. Çıkış nedeni henüz netlik kazanmasa da, rüzgarın etkisiyle alevler hızla yayıldı.

Alevlere İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, 5 uçak ve 11 helikopter kullanarak havadan, 21 arazöz, 7 su ikmal aracı ve 2 dozerle karadan müdahale etti. İtfaiye ekipleri de bu söndürme çalışmaları sırasında destek verdi. Yapılan etkili müdahaleler sonucunda yangın kontrol altına alındı. Şu anda bölgede soğutma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

İzmir’de Göçmenler Kurtarıldı, Yakalandı

İzmir açıklarında gerçekleştirilen operasyonlarda, yasadışı yolla yurtdışına kaçmaya çalışan 43 göçmen yakalandı, motor arızası yaşanan lastik bottaki 19 kişi de kurtarıldı.
Kocaelispor Kayserispor Maçına Hazırlanıyor

Kocaelispor, Süper Lig'de Kayserispor ile oynayacağı maç öncesi antrenmanını taraftar ve basınla paylaştı. Hazırlıklar yoğun bir şekilde devam ediyor.

