Seferihisar’daki Yangın Kontrol Altına Alındı

ŞEHİRLERDE YANGIN MÜDAHALESİ

İzmir’in Seferihisar ilçesinde ormanlık alanda meydana gelen yangın, hem havadan hem de karadan yapılan saatler süren müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangın, saat 12.00 civarında Seferihisar ilçesi Beyler Mahallesi etrafındaki ormanlık alanda patlak verdi. Çıkış nedeni henüz netlik kazanmasa da, rüzgarın etkisiyle alevler hızla yayıldı.

KONTROL ALTINA ALINAN ALEVLER

Alevlere İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, 5 uçak ve 11 helikopter kullanarak havadan, 21 arazöz, 7 su ikmal aracı ve 2 dozerle karadan müdahale etti. İtfaiye ekipleri de bu söndürme çalışmaları sırasında destek verdi. Yapılan etkili müdahaleler sonucunda yangın kontrol altına alındı. Şu anda bölgede soğutma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.