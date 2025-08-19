Şefika Taş, Yüreğiyle Etkiledi

92 YAŞINDAKİ ŞEFİKA TAŞ’IN SOSYAL MEDYA YORUMU

Erzurum’da yaşayan 92 yaşındaki Şefika Taş, “İnstagramımda yok, Tiktokum da. Ama yüreğim var” şeklindeki ifadesiyle dikkatleri üzerine topluyor. Sosyal medyada yayımlanan videoda Taş, “Gönlüm var, aşk var, vatan var, bayrak var. Ben Nene Hatun’un kızıyım, Kara Fatma’nın torunuyum” şeklinde duygularını paylaşıyor.

ERZURUM VALİLİĞİ’NDEN DESTEK AÇIKLAMASI

Erzurum Valiliği, Şefika Taş’ın etkinliğine ilişkin bir mesaj paylaştı. Mesajda, “92 yaşındaki güngörmüşümüz Şefika Taş Nine, Tortum’un Alapınar Mahallesi’nden yola çıkarak Erzurum Kültür Yolu Festivali’ne katıldı, Milli Mücadele kahramanlarımızı rahmetle andı. Şefika Nine’mizin dadaş duruşu ve vakarı; bu aziz vatanın kolay kazanılmadığını bizlere gösterirken ruh köklerimizdeki iman, vatan aşkı, fedakarlık ve yılgınlık göstermeme azmini de bir kez daha gözler önüne serdi. Kıymetli güngörmüşümüz Şefika Nine’mize sağlıklı ve huzur dolu bir ömür diliyoruz” ifadelerine yer verildi.