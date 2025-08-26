Sefkan Sümen, Halterde Başarılar Kazandı

ŞIRNAKLI MİLLİ SPORCUNUN BAŞARI HİKAYESİ

Şırnaklı 17 yaşındaki milli sporcu Sefkan Sümen, ayakkabı boyacılığı yaparken başladığı halter sporunda önemli başarılara imza atıyor. Geçtiğimiz ay Madrid’de gerçekleştirilen Avrupa Şampiyonası’nda Avrupa rekoru kıran Sümen, 10 Ağustos’ta Sivas’ta sona eren Türkiye Şampiyonası’nda 3 Türkiye rekoru ile dikkat çekti. Sümen, “Hayalim Olimpiyat şampiyonu olmak” dedi.

AYAKKABI BOYACILIĞINDAN HALTER ŞAMPİYONLUĞUNA

Sefkan Sümen’in hayatı, 9 yaşında ayakkabı boyacılığı yaparken Halter Antrenörü Hüseyin Ölgen’in önerisi sayesinde değişti. Kısa süre içinde elde ettiği başarılar sonucunda milli takıma girmeyi başardı. Madrid’deki Yıldızlar U15 Avrupa Halter Şampiyonası’nda 88 kiloda koparmada 145 kilo kaldırarak Avrupa rekoru kıran Sümen, bu başarıyla birlikte 1 altın ve 2 gümüş madalya kazandı. Ardından, Sivas’ta düzenlenen Yıldızlar Kulüpler Halter Türkiye Şampiyonası’nda koparmada 135 kilo, silkmede 160 kilo ve toplamda 295 kilo kaldırarak 3 Türkiye rekoru kırıp şampiyon oldu.

HEDEFİ OLİMPİYAT ŞAMPİYONLUĞU

Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Halter Salonunda, Ekim ayında Arnavutluk’ta gerçekleştirilecek Gençler U23 Şampiyonası için antrenörü Hüseyin Ölgen yönetiminde çalışmalarını sürdüren Sümen, hedeflerine ulaşmak için azimle çalışıyor. “17 yaşındayım. 9 yaşındayken ayakkabı boyacılığı yapıyordum. Hüseyin Ölgen antrenörüm sayesinde bu spora başladım. 2023 ve 2024’te Avrupa Şampiyonası’na gittim. 2025 yılında koparmada Avrupa rekorunu kırdım. 145 kilo koparma yaptım. Ekim ayında Arnavutluk’ta düzenlenecek olan Gençler U23 Şampiyonası’na hazırlanıyorum. Umarım en iyi şekilde çalışıp altın madalya alırım. 2026 ve 2027’de olimpiyat kotaları başlıyor. Onlara da en iyi şekilde hazırlanmak istiyorum. En büyük hayalim olimpiyat şampiyonu olmak” şeklinde konuştu.

ANRENÖRÜ GURURLU

Antrenör Hüseyin Ölgen, Sefkan’ın başarılarından büyük gurur duyduğunu ifade etti. “Sefkan’ın antrenörü olarak çok gurur duyduk kendisiyle. 2025’te elde ettiği Avrupa rekoru, Türkiye rekorları ve şampiyonluklarla bu başarısını taçlandırması bizi çok sevindirdi. Çalışmalarımıza aralıksız devam etmekteyiz. Temelden gelen sporcularımızla daha büyük başarılar elde etmek için halter antrenmanlarına dört elle sarılıyoruz. Şırnak’ta böyle güzel başarıların çıkması hem şehrimizi hem de ülkemizi gururlandırıyor” dedi.