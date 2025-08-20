Şeftali Reçeli Yazın Keyfi!

ŞEFTALİ REÇELİ: YAZ MEVSİMİNİN LEZZETİ

Yaz mevsiminin en popüler meyvelerinden biri olan şeftali, sadece taze haliyle değil, aynı zamanda reçel formuyla da sofralara eşsiz bir lezzet sunuyor. Doğal ve katkı maddesi içermeyen tatları tercih edenlerin vazgeçilmezi haline gelen ev yapımı şeftali reçeli, kahvaltılardan tatlı tariflerine kadar birçok alanda keyifle tüketiliyor. Mevsiminde hasat edilen olgun şeftalilerle yapılan bu tarif, evde reçel yapmak isteyenler için pratik ve lezzetli bir seçenek oluşturuyor.

EVDE ŞEFTALİ REÇELİ NASIL YAPILIR?

Hazırlanan sıcak reçel, önceden sterilize edilen cam kavanozlara dikkatlice konuluyor ve kapakları sıkıca kapatılıyor. Kavanozlar ters çevrilerek oda sıcaklığında soğuması için bırakılıyor. Serin ve güneş almayan bir yerde uzun süre tazeliğini koruyor. Kahvaltılarda ekmek üzerine sürülerek veya yoğurtla birlikte hafif bir tatlı olarak tüketilebilecek bu nefis şeftali reçeli, yaz aylarının en doğal tatlarını yıl boyunca sofranıza taşıyor.