Şehir Hatları Seferleri İptal Edildi

DENİZ ULAŞIMINDA AKSAMALAR

Olumsuz hava koşulları sebebiyle deniz ulaşımında peş peşe iptal sefer haberleri geliyor. İstanbul’u etkileyen yoğun kar yağışı, ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşanmasına yol açıyor.

TÜM VAPUR SEFERLERİ İPTAL

Akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı dolayısıyla kent genelindeki tüm vapur seferleri iptal ediliyor.

AÇIKLAMA YAPILDI

Şehir Hatları tarafından yapılan açıklamada, “Değerli yolcularımız, elverişsiz hava koşulları (yoğun tipi) sebebiyle tüm seferlerimiz iptal edilmiştir. Bilgilerinize sunarız.” şeklinde bilgi verilerek tüm seferlerin iptal edildiği duyuruldu.

VATANDAŞLARIN DİKKATİ ÖNEMLİ

Yetkililer, olumsuz hava koşullarının bir müddet daha devam edebileceğini ve vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirtiyor. Meteoroloji, İstanbul’da kar yağışının aralıklarla süreceğini ifade ediyor.