Şehir Manzarası Seyir Terasında Görülebilir

ŞEHİR MANZARASI DAHA İYİ GÖRÜLEBİLİYOR

Shanghai’nın doğusunda yer alan White Magnolia Plaza’nın üst kısmındaki seyir terası, 15 Nisan’da ziyarete açıldı. Bu yeni açık alan, ziyaretçilere 320 metre yükseklikten şehir merkezinin 360 derecelik muhteşem manzarasını sunuyor.

YENİ DENEYİM SUNUYOR

Ziyaretçiler, terasta geçirdikleri süre boyunca bölgedeki simgelerin ve çevrenin geniş bir açıdan keyfini çıkarabiliyor. Shanghai’nin büyüleyici silueti, seyir terasında yapılan bu açılış ile birlikte halkın ilgisini çekiyor.