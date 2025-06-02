Şehir Merkezinde Yeniden Dönüşüm Başladı

KENTTE YENİ DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat depremlerinin ardından önemli hasar gören şehir merkezinde, Tarihi Demirli Çarşı ve eski valilik çevresi gibi alanlarda kapsamlı yeniden imar ve ihya projeleri başlatıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın koordinasyonu ile TOKİ ve Emlak Konut’un iş birliği çerçevesinde yürütülen bu çalışmalar, şehir merkezine binlerce yeni konut ve iş yeri kazandırmayı amaçlıyor. Projeler, modern binaların yanı sıra sosyal yaşam alanları, yeşil kuşaklar ve otopark çözümlerini de içeriyor.

YIKIMLAR VE TEMEL ATMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Trabzon Caddesi’nde yıkımı tamamlanan yapılar, yerini daha dayanıklı ve estetik yeni yapılara bırakmak için hızlı bir şekilde ilerliyor. Müftülük Meydanı, Zübeyde Hanım Bulvarı ve Cahit Zarifoğlu Caddesi gibi merkezi güzergahlarda temel atma işlemleri devam ediyor. Bu süreçte çevredeki esnaf, yeni dükkanlarına kavuşacağı günü sabırsızlıkla bekliyor. Ayrıca, eski valilik binasının bulunduğu alan, yeniden şehir planlamasının odak noktası haline getirildi. Bölgedeki çalışmalar, şehrin hem fiziksel hem sosyal ve kültürel anlamda yeniden ayağa kalkmasını sağlayacak şekilde 7/24 sürdürülüyor.

ESNAFLARDAN DESTEK MESAJI

Esnaflardan Hacı Yasavul, “Allah devlete zeval vermesin yapılanın kötüsü olmaz. Kısa sürede tamamlamasını bekliyoruz. İnşaatlar da güzel olacak bekliyoruz” şeklinde düşüncelerini dile getiriyor. Diğer bir esnaf Faruk Yasavul ise, “Çalışan ekip hızlı ve mükemmel çalışıyorlar. Gece gündüz bir çalışma var. Tabanlar dükkan ve üst katlarının ofis olması bekleniyor. Yüzde 90’ı iş yeri olacağı söyleniyor. Biz de bayram sonrası taşınacağız, buralar da çalışmalar başlayacak” diye ekliyor.