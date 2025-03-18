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Şehir Merkezinde Yoğun Gaz Paniği

SIVAS’TA PANİK YARATAN GAZ KAÇAĞI

Sivas’ta şehir merkezinde yaşanan yoğun gaz durumu, halk arasında endişeye yol açtı. Olay, Kadıburhanettin Mahallesi’nde, İnönü Caddesi üzerindeki TCDD lojmanlarında gerçekleşti. Çevreyi saran gaz kokusu, vatandaşlar arasında paniğe sebep oldu.

Hızla müdahale için 112 acil servis ekiplerine bilgi verildi. Olay yerine intikal eden polis ekipleri, durumun ciddiyetini fark ederek doğalgaz dağıtım firmasından destek talep etti. Uzman ekipler, gaz kaçağının kaynağını belirledi ve gaz dağıtımını durdurdu. Yapılan incelemeler sonucunda, gaz kaçağının çocukların açtığı bir vanadan kaynaklandığı değerlendirildi.

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