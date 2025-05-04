Şehirde Yürüyen Diskolar Var

YÜRÜYEN DİSKOLAR HAYATTA

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir grup emekli, donattıkları bisikletlerle sokaklarda neşe saçıyor. Özellikle ışıklarla süslediği bisikletiyle dikkat çeken Kadir Volkan Demirtaş, “Bize ‘yürüyen disko’ diyorlar” ifadeleri ile bu eğlenceli durumu özetliyor. Emeklilik yıllarını eğlenceli bir şekilde değerlendirmek isteyen bisiklet tutkunları, her gün şehir turuna çıkarak hem spor yapıyor hem de müzikle sokağa neşe katıyor.

BİSİKLETLE MÜZİK DOLAŞIMI

Kadir Volkan Demirtaş (56), Bluetooth hoparlörü ile şehrin sokaklarında müzik yayını yaparak dolaşıyor. Çocukluk hayalini gerçekleştirdiğinden bahseden Demirtaş, “Çocukluğumda böyle bir şey sadece hayaldi. O zamanlar teknoloji yoktu ama bisikletime bir tesisat takmıştım. Şimdi gelişen teknolojiyle müzik çalabiliyorum. Bize ‘yürüyen disko’ diyorlar” diyor. Emekli olduğu için her saat bisiklet sürebildiğini belirten Demirtaş, “Uzaklara gidemiyorum ama Adapazarı’na kadar gittim. İnsanlar bize imrenerek bakıyorlar. Hatta bir gün polis memuru beni durdurmuştu. Ben ceza beklerken, ‘Hani müzik ne oldu? Müzik açsana’ demişti” diye ekliyor.

ÇOCUKLARLA ETKİLEŞİM

Bisiklet sürerken çocuklardan yoğun ilgi gördüğünü ifade eden Soner Kara (45), “Ağlayan çocuklar beni görünce susuyor, ilgilenmeye başlıyor. Bay bay yapıyorum, çocuklar gülümsüyor. İnsanların yüzü değişiyor” şeklinde konuşuyor. Yaz akşamlarında sık sık bisiklet sürdüğünü belirten Kara, görünürlüklerinin artmasının güvenliği artırdığını ancak trafiğin yoğun olduğu yerlerde dikkatli olmak gerektiğini vurguluyor.

BİSİKLET BİR TUTKU

1974 yılında Kocaeli Bisiklet Kulübü’nde bisiklet sporuna başlayan Süleyman Aras, bu sporu bırakmasına rağmen bisikletten vazgeçmediğini dile getiriyor. “Haftanın 3-4 günü yol bisikletimle antrenmana çıkarım. Bisiklet sadece bir spor değil, benim için bir tutku. Aynı zamanda Kocaeli Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü üyesiyim. Bisiklet, hayatın ta kendisidir. İnsanlara bisikleti ve hareketi tavsiye ediyoruz” şeklinde konuşuyor.