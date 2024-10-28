More
Gündem

Şehirdeki Kuaförde Taciz İddiası Tutuklama

sehirdeki-kuaforde-taciz-iddiasi-tutuklama

KADIN KUAFÖRÜ TACİZ SUÇLAMASIYLA GÖZALTINA ALINDI

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte kadın kuaförlüğü yapan S.D’yi gözaltına aldı. İşletmede staj yapan bir kız çocuğunun ailesinin şikayeti üzerine harekete geçildi. S.D’nin, farklı tarihlerde iş yerinde staj yapan 6 başka kız çocuğuna da cinsel istismarda bulunduğu öne sürüldü.

ADLİ İŞLEM SONRASI TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin sonrasında adliyeye sevk edilen S.D, hakimlik karşısına çıkarıldı. Mahkeme, zanlının tutuklanmasına karar verdi.

ÖNEMLİ

Flaş

Golfçülerle Depremzedelere Destek Etmek

İstanbul'da düzenlenen Edinburgh Dükü Kupası, deprem bölgesindeki gençler için destek amacıyla elit golfçüleri bir araya getirdi.
Flaş

“Sosyal Medya Ünlüsü Tuzağı”

Kolay para kazanma hayaliyle influencer olan bazı kullanıcılar, borç yükü nedeniyle iflasın eşiğine geldi ve mesai saatlerine geri dönmek zorunda kaldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.