Şehirdeki Kuaförde Taciz İddiası Tutuklama

KADIN KUAFÖRÜ TACİZ SUÇLAMASIYLA GÖZALTINA ALINDI
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte kadın kuaförlüğü yapan S.D’yi gözaltına aldı. İşletmede staj yapan bir kız çocuğunun ailesinin şikayeti üzerine harekete geçildi. S.D’nin, farklı tarihlerde iş yerinde staj yapan 6 başka kız çocuğuna da cinsel istismarda bulunduğu öne sürüldü.
ADLİ İŞLEM SONRASI TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin sonrasında adliyeye sevk edilen S.D, hakimlik karşısına çıkarıldı. Mahkeme, zanlının tutuklanmasına karar verdi.