Haberler

Şehirlerin Kalbi Etkinliği Düzenlendi

ŞEHİRLERİN KALBİ CAMİLERİMİZDE BULUŞUYORUZ ETKİNLİĞİ

Söke İlçe Müftülüğü’nün düzenlediği ‘Şehirlerin Kalbi Camilerimizde Buluşuyoruz’ temalı etkinlikler çerçevesinde, Fevzipaşa Ortaokulu öğrencileri Fevzipaşa Camii’nde bir araya geldi. ‘Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum’ anlayışı doğrultusunda gerçekleştirilen etkinlikte, İlçe Müftüsü Ali Saim Doğru, caminin bölümlerini tanıttı ve ‘aile’ kavramı üzerine bilgiler verdi.

MÜFTÜ DOĞRU’DAN GENCİ DİNİ VE SOSYAL BİLGİLER

Öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Müftü Doğru, gençlerin dini bilgileri edinmesine ve sosyal gelişimlerine katkı sağlayan bir ortam sağladı. Etkinlik sonunda öğrenciler, sorulan bilmeceler sayesinde sürpriz hediyelerle ödüllendirildi.

CAMİ ORTAMINI TANIMAK ÖNEMLİ

Söke İlçe Müftülüğü yetkilileri, bu tür etkinliklerin çocukların erken yaşlarda cami ortamını tanımalarının ve milli ile manevi değerlere yakınlaşmalarının ne denli önemli olduğunu vurgulayarak, programda emeği geçen tüm görevlilere teşekkür ettiklerini ifade etti.

ÖNEMLİ

Haberler

70 Yaşındaki Adam Helikopterle Kurtarıldı

Hakkari'de pancar toplarken düşen 70 yaşındaki Mehmet Akboğa, ayağını kırdı. Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından askeri helikopterle hastaneye sevk edildi.
Haberler

Karasu’da Balıkçı, Yunusu Kurtardı

Karasu'da bir balıkçı, ağa takılan yunusu kurtarıp denize geri bırakırken bu anları cep telefonuyla kaydetti ve yunusa esprili bir uyarı yaptı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.