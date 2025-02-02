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Şehirli Dizideki İkiliye Seyirci Aşkı Yakıştırdı

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İKİLİ ARASINDAKİ ÇEKİM ARTIK GÖRÜLÜYOR

Dizide tatlı tatlı birbirine atışan Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal, izleyicilerin aşk beklentilerini artırıyor. İkili, sosyal medya paylaşımında “Partner in crime” notu ile yer alan kareleri ile övgü topladı.

AŞK BEKLENTİSİ GÜN GEÇTİKÇE ARTIYOR

Mardin’de çekilen AyNa Yapım imzalı dizide Başrol olarak Alya karakterini canlandıran Sinem Ünsal ve Cihan karakterini oynayan Ozan Akbaba, izleyicinin gözdesi haline geldi. Her paylaşımları titizlikle takip edilen bu iki oyuncu, binlerce beğeni ve yorum alarak dikkat çekiyor. Özellikle Alya ile Cihan arasındaki aşkı isteyen seyirciler, sosyal medya üzerinde sabırsızlıklarını açıkça ifade ediyor. Dizinin henüz ilk bölümlerinden beri çatışmalı bir ilişki yürüten ikili, yaşanan olayların ardından aralarındaki buzları kırarak yakınlaşma yoluna gitti.

CİHAL ÇİFTİ REYTİNGLERDE ZİRVE YAPIYOR

Seyircinin “CihAl” adıyla birleşen ikilinin duygusal sahneleri, dizinin reytinglerini önemli ölçüde yükseltiyor. İkili arasındaki duygusal etkileşim, izleyiciyi ekran başına çekerken, aşk beklentisi her geçen gün artıyor.

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