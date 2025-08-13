Haberler

Şehit Adem Nazım Demirel’in acı haberi

ŞEHİT ORMAN İŞÇİSİ AİLESİNE ACI HABER VERİLDİ

Osmaniye’nin Hasanbeyli ilçesinde, yangına müdahale etmek için giderken şarampole yuvarlanan arazözde hayatını kaybeden orman işçisi Adem Nazım Demirel’in (20) trajik haberi, Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri tarafından ailesine ulaştırıldı. Yetkililer, şehidin annesi Leylahan ve babası Halil İbrahim Demirel’i teselli etmeye çalıştı.

BEYAZ BAYRAKLARLA TAZİYE

Şehidin babaevine Türk bayrakları asıldı. Bekar olduğu öğrenilen Adem Nazım Demirel’in, görevine haziran ayında başladığı bilgisi verildi. Şehidin cenazesi, düzenlenecek bir törenin ardından toprağa verilecek. Öte yandan, Adem Nazım Demirel’in şehit olduğu orman yangınının kontrol altına alındığı da açıklandı.

Bestemsu Özdemir, Romantik Evlilik Teklifi Aldı

Bestemsu Özdemir, "Semiramis" dizisindeki rolüyle dikkat çekerken, eski basketbolcu sevgilisi Ersin Görkem'den aldığı evlilik teklifini kabul etti ve yüzüğünü sosyal medya üzerinden paylaştı.
Kocasinan’da Park Halinde Kamyonet Yandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde park halindeki bir kamyonette çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonrası araç kullanılamaz hale geldi ve polis soruşturma başlattı.

