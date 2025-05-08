Şehit Aileleri Derneği’nden Ziyaret

ŞEHİT AİLELERİ ZİYARETİ

Niğde Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yönetim kurulu üyeleri, Niğde Valisi Cahit Çelik’i ziyaret etti. Dernek Başkanı Ömer Demir ve yönetim kurulu üyeleri, Vali Çelik tarafından coşkuyla karşılandı. Ziyarette, şehit Okan Acar’ın annesi Zehra Acar ve kardeşi Berkan Acar da yer aldı. Vali Çelik, bu nazik ziyaret için şehit ailelerine teşekkür etti.

ŞEHİT AİLELERİNE DESTEK VURGUSU

Vali Çelik, şehit ailelerinin ve gazilerin her zaman yanlarında olduklarını belirtti. “Şehitlerimizin emaneti olan kıymetli ailelerimiz ve kahraman gazilerimizin her zaman yanındayız. Bu millet, vatanı uğruna canını feda eden kahramanlarını ve onların emanetlerini asla unutmayacaktır” şeklinde konuştu.

DERNEK ÇALIŞMALARI PAYLAŞILDI

Niğde Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ömer Demir, Vali Çelik’e desteklerinden dolayı teşekkür ederek bir plaket sundu. Ziyarette derneğin çalışmaları hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Ziyaret, hatıra fotoğrafının çekilmesiyle son buldu.