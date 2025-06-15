Şehit Aileleri İçin Özel Program Düzenlendi

ÖZEL PROGRAM GERÇEKLEŞTİ

Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde, şehit ailelerinin onur konuğu olduğu anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Kuran-ı Kerim tilaveti ve dualarla başlayan bu programa Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun ile birlikte birçok davetli katıldı. Şehit ailelerinin unutulmadığı bu programda, Babalar Günü dolayısıyla özel bir davet yapıldı.

DAVETLİLER BİR ARAYA GELDİ

Programda, Vali Ömer Faruk Coşkun’un yanı sıra Merkezefendi Kaymakamı Abdullah Demir, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ekrem Boran ve Gençlik Spor İl Müdürü Süleyman Erdoğan yer aldı. Ayrıca, gençlik merkezi ve yurtlardan gönüllü gençler etkinliğe katıldı. Program öncesinde davetliler, öğle yemeğinde bir araya geldiler. Yemek sonrası, Gençlik Spor İl Müdürlüğü bahçesinde devam eden etkinlikte Kuran-ı Kerim okunup dualar edildi.

SAMİMİ DİYALOGLAR KURULDU

Etkinlikte gönüllü gençlerle şehit aileleri arasında sıcak ve samimi diyaloglar kuruldu, konuklar sohbet etme fırsatı buldu. Gençlerin gösterdiği ilgi ve samimi yaklaşım, şehit aileleri tarafından takdirle karşılandı. Ayrıca programda ney dinletisi ve bağlama performansları sergilendi. Program sonunda konuklar hep birlikte pasta keserek kutlama yaptı. Babalar Günü dolayısıyla özel olarak hazırlanan hediyeler de takdim edildi. Katılımcılar, günün anısına topluca hatıra fotoğrafı çektirdi ve aileler organizasyona katkı sağlayanlara teşekkür etti.

ŞEHİT AİLELERİNE TEŞEKKÜR EDİLDİ

Gençlik ve Spor İl Müdürü Süleyman Erdoğan, başta şehit babaları olmak üzere tüm babaların Babalar Günü’nü kutladı ve “Babalar Günü vesilesiyle şehitlerimizin mukaddes emanetleri olan değerli şehit ailelerimizle bir araya geldik. Şehit babalarımızın Babalar Günü’nü kutladık. Bizi yalnız bırakmayan başta Valimiz olmak üzere tüm konuklara teşekkür ederim” şeklinde konuştu.