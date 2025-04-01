Şehit Aileleri ve Gazilere Bayram Ziyareti

ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLERİN BAYRAMI

Ramazan Bayramı nedeniyle şehit aileleri, gaziler ve çeşitli hizmetlerden yararlanan aileler evlerinde ziyaret ediliyor. Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, bayramın son gününde ziyaretlere devam ederek ailelerin bayramlarını kutluyor. Şehit aileleri ve gaziler başta olmak üzere, Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki hizmetlerden yararlanan ailelere bayramın 3 günü boyunca sürpriz ziyaretler gerçekleştirilerek, aileler bayramda yalnız bırakılmıyor.

PERSONELLERİN ZİYARETLERİ

Ailelerin kapısını çalarak evlerine konuk olan Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personelleri, şehit aileleri, gaziler ve diğer aileler ile sohbet ederek bayramlarını kutluyor. Aileler, ziyaretlerden oldukça memnun kaldıklarını ve kapılarının her zaman açık olduğunu belirtiyor. Ziyaretlerdeki personele gösterdikleri ilgi ve alaka için teşekkürlerini iletiyorlar.