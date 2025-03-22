Şehit Aileleri ve Gazilere İftar Programı

İFTAR PROGRAMI DÜZENLENDİ

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı tarafından Muğla’da şehit aileleri ve gaziler için bir iftar programı gerçekleştirildi. Menteşe Öğretmenevi salonunda yapılan bu programda, şehit aileleri ve gazilerin yanı sıra emniyet teşkilatının mensupları ve Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Yılmaz da yer aldı.

BAŞKAN GÜRKAN’IN AÇIKLAMASI

EMŞAV Muğla İl Başkanı Cevdet Gürkan, iftar programında yaptığı konuşmada, vatan için hayatını feda eden emniyet şehitlerini anmak amacıyla bir araya geldiklerini belirtti. Gürkan, “Bizler bugün özgürce yaşayabiliyorsak, sevdiklerimizle huzur içinde vakit geçirebiliyorsak, bunu hiçbir tereddüt göstermeden, canlarını ortaya koyan kahraman şehitlerimize ve fedakar emniyet mensuplarımıza borçluyuz” dedi. Şehitlerin hatıralarını yaşatmanın önemine vurgu yapan Gürkan, “Bugün burada, sadece bir anma yemeğinde değil, aynı zamanda birlik ve beraberliğimizi pekiştiren bir buluşmada bir aradayız” ifadelerini kullandı.

YILMAZ’DAN MESAJ

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Yılmaz, Muğla’daki MEŞAV teşkilatının iki yıldır hizmet verdiğini açıkladı. Yılmaz, “18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü programı çerçevesinde Çanakkale Zaferi’nin 110’uncu yılını kutladık. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu vatanın bekası için canını feda eden şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet, gazilerimize de sağlıklı ve huzurlu bir ömür dilerim” şeklinde konuştu.