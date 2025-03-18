Şehit Aileleri ve Gazilere İftar Programı

İFTAR PROGRAMI DÜZENLENDİ

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde, Şehit Aileleri ve Gaziler onuruna iftar programı düzenlendi. Bu etkinlik Kemalpaşa Kaymakamlığı tarafından organize edildi. İftar programına katılan isimler arasında Kaymakam Musa Sarı, Cumhuriyet Başsavcısı Bahadır Bilen, İlçe Emniyet Müdürü Salih Şen, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Halil Yaşar Güzel, Kemalpaşa Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Gazi Tuncay Kılıç ve çeşitli kurum müdürleri ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri yer aldı. Ayrıca ilçede yaşayan şehit aileleri ve gaziler de katılım gösterdi.

DEVLETİN YANLARINDALAR

Kemalpaşa Kaymakamı Musa Sarı, şehit aileleri ve gazilerin her zaman baş tacı olduğunu belirtti ve devletin tüm kurumlarıyla bu ailelerin yanında olduğunu ifade etti. Kaymakam Sarı, “Bugün birçok duyguyu bir arada yaşıyoruz. 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 110. yıldönümünü kutluyor ve şehitlerimizi anıyoruz. On bir ayın sultanı Ramazan ayının manevi iklimini beraber yaşıyoruz. Şehitlerimizi nurumuz, gazilerimizi onurumuz olarak biliyor ve emanetleri olan şehit ailelerimiz ve gazilerimizle her fırsatta bir arada olmaya gayret ediyoruz” şeklinde konuştu.

BİR YÜREK OLMA KÜLTÜRÜ

Kaymakam Sarı, “Şehitliğin ve gaziliğin ne anlama geldiğini bilincinde olan, günü geldiğinde tek yürek olmayı bilen bir milletin fertleriyiz. Ramazan’da birlikte oruçlarımızı tutup iftar ediyoruz. İnşallah bayramı da sağlık ve afiyetle geçirmeyi diliyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehitlerimizi ve ebediyete irtihal etmiş gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, hayatta olan gazilerimize de sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum” ifadelerini kullandı.

– İZMİR