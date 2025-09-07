Şehit Aileleri Ziyaret Edildi, Umut

SAVUNMA BAKANINDAN ANLAMLI ZİYARET

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sakarya’da şehit ailelerine gerçekleştirdiği ziyarette önemli mesajlar verdi. Bakan Işıkhan, “Evlatlarımıza daha huzurlu bir gelecek bırakacağız” ifadeleriyle terörün ortadan kaldırılmasının temel önemine vurgu yaptı.

ŞEHİT AİLELERİNE BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Bakan Işıkhan, Sakarya programı çerçevesinde 1995 yılında Irak’ta PKK’ya karşı düzenlenen operasyonda şehit düşen Piyade Komando Er Kenan Şentürk ve Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır’ın ailelerini ziyaret etti. Ailelere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Terörsüz Türkiye” mesajını içeren mektubunu sunan Işıkhan, her zaman şehitlerin hatıralarını yaşatacaklarını belirtti.

BİRLİK VE BERABERLİK VURGUSU

Işıkhan, “Şehit ve gazilerimizin hatıralarını her zaman mukaddesimiz bilerek yüreğimizde taşıyacağız” diyerek birlik ve beraberliğin önemini aktardı. Bakan, “Rabb’im birlik ve beraberliğimizi daim kılsın, şehitlerimizin ruhları şad olsun, gazilerimize hayırlı ömürler versin” şeklinde de düşüncelerini açıkladı.