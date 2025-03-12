Şehit Ailesinden Dalaman Kaymakamına Ziyaret

ŞEHİT ÜSTEĞMEN EMEKARGI AİLESİ ZİYARETTE BULUNDU

Şehit Üsteğmen Emre Kargın’ın ailesi, yeni Hükümet Konağı’nın açılışı için Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta’yı ziyaret etti. Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde PKK terör örgütü tarafından gerçekleştirilen bir saldırıda şehit düşen Hava Savunma Üsteğmen Emre Kargın’ın ailesi, Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta’yı makamında ziyaret etti.

HAKLI İYİ DUALAR

Ziyaret sırasında, şehidin annesi Saadet Kargın ve babası Muammer Kargın, Dalaman’da yapımı tamamlanan Hükümet Konağı’nın hayırlı olmasını diledi. Bu nazik ziyaretin kendisini mutlu ettiğini belirten Kaymakam Yakuta, Kargın ailesine teşekkür etti. Kaymakam, “Şehit aileleri her zaman baş tacıdır. Onların yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

MUĞLA KENTİNDE DUYGUSAL ANLAR

Dalaman’daki ziyaret, duygusal anlara sahne oldu. Kaymakam Yakuta’nın samimi karşılaması, Kargın ailesine moral olurken, toplumda şehitlere olan saygının bir sembolü oldu. Bu tür ziyaretlerin, şehit ailelerinin her zaman hatırlandığını göstermesi açısından büyük bir önemi var.