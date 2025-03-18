Şehit Ailesine Devlet Övünç Madalyası Verildi

DEVLET ÖVÜNC MADALYASI TAKDİMİ

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, şehit Piyade Uzman Çavuş Eren Öztürk’ün ailesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen Devlet Övünç Madalyasını sundu. Vali Aydoğdu, şehidin oğlu Muhammed Ensar Öztürk ve eşi Sevda Öztürk’e madalya ile birlikte şanlı Türk bayrağını da verdi.

ŞEHİT YAKINLARINA DUYULAN SAYGI

Vali Aydoğdu, törende yaptığı konuşmada, “Şehitlerimizin yakınları ve kahraman gazilerimiz başımızın tacı. Cumhurbaşkanımız adına sizlere tevcih ettiğimiz bu madalya devletimizin ve milletimizin size duyduğu derin sevgi, saygı ve minnettarlığın bir nişanesidir. Sizler, aziz şehitlerimizin bizlere birer emanetisiniz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hem devlet olarak hem de millet olarak yanınızda olmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.