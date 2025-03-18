Şehit Ailesine ve Gaziye Madalya Takdim Edildi

DEVLET ÖVÜNÇ MADALYASI TEVİH TÖRENİ

Kastamonu’da 2021 yılında şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Murat Nar’ın annesi ve gazi Emrah Demirci’ye Vali Meftun Dallı tarafından devlet övünç madalyası verildi. Tören esnasında şehit annesi gözyaşlarını tutamadı. Hakkari’nin Çukurca ilçesinde PKK silahlı terör örgütünün düzenlediği bir saldırıda 9 Mayıs 2021’de şehit olan Piyade Uzman Çavuş Murat Nar’ın annesi Nezahet Nar ile 17 Ekim 2019’da Suriye’de Barış Pınarı Harekatı kapsamında bir terör saldırısında sağ bacağını kaybeden ve 30 Eylül 2021’de gazi unvanı alan Emrah Demirci, Kastamonu Valiliği’ndeki törende ödüllendirildi.

ŞEHİT ANNESİ GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Vali Meftun Dallı, törende yaptığı konuşmada, “Bugün burada devletimizin en anlamlı nişanlarından biri olan devlet övünç madalyasını, kahraman evlatlarımızın aziz hatırasını yaşatmak ve fedakarlıklarını taçlandırmak üzere tevcih etmek amacıyla toplandık. Biz tarih boyunca vatanı, bayrağı, istiklali ve istikbali için gözünü kırpmadan mücadele eden, gerektiğinde canını feda etmekten çekinmeyen nice kahramanlar yetiştirmiş büyük bir milletiz. Bugün de onların hatırasına sahip çıkıyor, kahramanlıklarını, şükran ve minnetle anıyoruz. Piyade Uzman Çavuş Murat Nar o kahramanlardan birisi. 24 Nisan 2021 tarihinde Hakkari Çukurca’da terör saldırısında yaralanmış, 30 Mayıs 2021’de de şahadet şerbetini içmiştir. Bugün onun emaneti olan kıymetli annesi Nezahet Nar hanımefendiye devletimizin ve milletimizin en derin şükranlarını sunuyor, şehidimizin aziz hatırasını yaşatmak için devlet övünç madalyasını kendilerine takdim ediyoruz. Büyük bir cesaret ve fedakarlık örneği göstererek 17 Ekim 2019’da, Suriye’de Barış Pınarı Harekatı sırasında hain bir saldırı sonucu sağ bacağını kaybeden, Emrah Demirci kardeşimiz de o kahramanlardan birisidir” dedi.

DEVLET ÖVÜNÇ MADALYALARI TAKDİM EDİLDİ

Konuşmanın ardından Vali Dallı, devlet övünç madalyalarını Emrah Demirci ve Nezahet Nar’a takdim etti.