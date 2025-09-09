Şehit Akın Toprağa Verildi. Yaralılar Ziyaret Edildi. Adli Soruşturma Devam Ediyor. Milletimize Sabır Temenni Ediyorum

ŞEHİT POLİS MEMURU HASAN AKIN’IN CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ

Balçova’daki Salih İşgören Polis Merkezi Amirliği’ne düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden polis memuru Hasan Akın’ın cenazesi, İzmir’de yapılan törenin ardından Urla’ya götürüldü. Şehit Akın, Kuşçular Mezarlığı’nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

BİLGİ ALMAK İÇİN YARALILARI ZİYARET ETTİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir’deki törenin ardından yaralıları ziyaret etti. İlk olarak, saldırıda ağır yaralanan ve yoğun bakımda tedavi gören polis memuru Ömer Amilağ’ın ailesini Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde ziyaret etti. Daha sonra, aynı saldırıda yaralanan polis memuru Murat Dağlı ile elinden yaralanan bir vatandaşa da ziyarette bulunup, sağlık durumları hakkında bilgi alarak ‘geçmiş olsun’ dileğinde bulundu.

ŞEHİTLER İÇİN AÇIKLAMA YAPTI

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Bakan Yerlikaya, “Dün sabah saatlerinde Salih İşgören Polis Merkezimize yönelik gerçekleştirilen hain saldırıda Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda görevli 1’inci Sınıf Emniyet Müdürümüz Muhsin Aydemir ve polis memurumuz Hasan Akın şehadete erdi. Aynı saldırıda kahraman polis memurlarımız Ömer Amilağ ve Murat Dağlı ile bir vatandaşımız da yaralandı. İçişleri ailemizin acısı çok büyük. Çok üzgünüz. Kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Konuyla ilgili adli soruşturma devam ediyor” dedi.

ÇOCUKLARIMIZI KORUMAK İÇİN BİRLİK OLALIM

Bakan Yerlikaya, devamında, “Çocuklarımızı ve gençlerimizi ekran başında kurulan tuzaklardan, sosyal medyada yayılan zehirli ideolojilerden, siber dünyanın suça özendirici kapalı odalarından, karanlık dehlizlerinden korumak için hep birlikte elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız. Bir kez daha kahraman şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Yaralılarımızı az önce ziyaret ettim. Durumları gayet iyi, şükürler olsun. Yaralarımıza tekrar şifalar diliyorum. Milletimize sabır ve metanet temenni ediyorum.” Ziyarette Bakan Yerlikaya ile birlikte İzmir Valisi Süleyman Elban, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ve Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Başhekimi Prof. Dr. Sefa Kurt da yer aldı.