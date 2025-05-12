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Şehit Anneleri Bir Araya Geldi

ANNE YEMEĞİ DÜZENLENDİ

Karabük’te, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen yemekte şehit anneleri bir araya geldi. Anneler Günü vesilesiyle Öğretmenevi’nde gerçekleşen etkinlikte konuşan Karabük Milletvekili Cem Şahin’in eşi Esra Şahin, şehit annelerinin her zaman başlarının üstünde yeri olduğunu vurguladı. Tüm annelerin özel günlerini kutlayan Şahin, “Şehitlerin emaneti annelerin her zaman yanlarında ve emirlerinde olduklarını” söyledi.

YEMEĞE KATILIM YÜKSEK OLDU

Etkinliğe çok sayıda katılımcı yer aldı. Vali Mustafa Yavuz’un eşi Süreyya Yavuz, Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya’nın eşi Derya Çetinkaya, İl Jandarma Komutanı İsmail Gökçek’in eşi Fatma Gökçek, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse’nin eşi Leyla Hasan Köse, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdurrahman Bilgiç ve eşi Nurhan Bilgiç ile AK Parti Kadın Kolları Başkanı Hülya Uluçay da yemekte yer aldı.

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