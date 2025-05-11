Şehit Anneleri Mardin’de Toplandı

GELEN ŞEHİT ANNELERİ VE GAZİLER MARDİN’DE BULUŞTU

Türkiye’nin farklı illerinden gelen şehit anneleri, aileleri ve gaziler, “Anneler Günü” nedeniyle Mardin’de bir araya geldi. Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV) tarafından Artuklu ilçesinde düzenlenen “Şehitlerimizin Anneleri Buluşuyor” programına, Mardin Valiliği ile vakfın mütevelli heyeti üyesi Ferah Kaya’nın katkılarıyla 36 şehit annesi ve gaziler katıldı. Etkinlikte, şehit annelerine gül ve çeşitli hediyeler sunuldu.

ŞEHİT ANNELERİNE DESTEK VURGUSU

Vali Yardımcısı Büşra Uçar Koyun, yaptığı konuşmada, Türkiye’nin dört bir yanından gelen şehit annelerini ve yakınlarını ağırlamanın gururunu yaşadıklarını belirtti. Koyun, şehit ailelerinin her zaman baş tacı olduğunu ifade ederek, “Her zaman yanınızda olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Bizler sizlere hizmet etmek için buradayız.” dedi.

VAKFIN ÇALIŞMALARI VE GELECEK PLANI

TÜGŞAV Başkanı Lokman Aylar, programın ilkini Mardin’de gerçekleştirdiklerini ve sadece özel günlerde değil her zaman annelerin yanında olmaya devam edeceklerini söyledi. Aylar, “Devletimiz ve devlet büyüklerimizden aldığımız güç ve milletimizin desteğiyle vakfımızın çalışmalarını genişleterek bu tarifsiz acınızı biraz olsun azaltabilmek için çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz.” dedi. Şehitler ve gaziler için duyduğu derin acıyı dile getiren Aylar, herkesin birlikte Türkiye olduğunu belirtti.

TERÖRE KARŞI MÜCADELE VURGUSU

Aylar, Türkiye’nin her ilinden annelerin bu vatan için evlatlarını şehit verdiğini ifade ederek, “Teröre karşı verdiğimiz mücadelenin sonuna geldiğimizi görmekteyiz.” diye konuştu. Ayrıca, “Terörsüz Türkiye” için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye teşekkür etti. Programa, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muzaffer Akçam, Anadolu Şehit Aileleri Gazileri ve Güvenlik Korucuları Vakfı Başkanı Ziya Sözen ve TÜGŞAV Mardin Şube Başkanı Recep Elibol’un yanı sıra birçok şehit aileleri ve gaziler katıldı.