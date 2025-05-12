Şehit Anneleri Ziyaret Edildi

ŞEHİT ANNELERİNE ZİYARET

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı, Anneler Günü dolayısıyla şehit annelerini evlerinde ziyaret etti. Jandarma personeli, bu anlamlı günde şehit anneleriyle bir araya gelerek sıcak bir sohbet gerçekleştirdi. Ziyaretler sırasında, annelere çiçek takdim edildi.

ENGELSİZ YAŞAM KONFERANSI

Kırklareli Üniversitesi’nde (KLÜ) Engelsiz Yaşam Konferansı düzenlendi. Programda konuşan KLÜ Rektör Yardımcısı Murat Gençbay, engelli bireylere gereken saygı ve sevginin gösterilmesi gerektiğini dile getirdi. Gençbay, herkesin bir gün engelli adayı olabileceğini vurgulayarak, üniversite olarak engellilere gereken değeri verdiklerini ifade etti. Konferansta KLÜ Engelsiz Üniversite Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Serkan Akten, Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi ve Kırklareli Otizm Derneği Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Eylem Yolsal Murteza, Milli Eğitim Müdürlüğü Rehberlik ve Araştırma Merkezinde görevli psikolojik danışman Ayfer Dutoğlu Dündar ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görevli sosyal hizmet uzmanı Büşra Fidancı da konuşma yaptı.

YOLCU ARAÇLARINA DENETİM

Kırklareli’nde yolcu taşıyan araçlar üzerinde denetim yapıldı. İl Jandarma Komutanlığı, yolcu taşıyan araçları sivil ekiplerle denetledi. Bu süreçte, araç şoförü ve yolcular üzerinde detaylı kontroller gerçekleştirildi. Denetimlerde kural ihlaline rastlanmadığı bildirildi.