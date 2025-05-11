Şehit Anneleri Ziyareti Yapıldı

ŞEHİT ANNELERİNE ANLAMLI ZİYARET

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şube Başkanı Yusuf Kıyışkan, derneğin Turgutlu, Akhisar ve Salihli temsilcileriyle birlikte Anneler Günü sebebiyle Manisa’daki şehit annelerini ve eşlerini ziyaret etti. Şehit annelerinin ellerini öperek onlara hal hatır soran dernek yönetimi, şehit ailelerinin taleplerini not alarak en kısa sürede gerekenleri yapacaklarını ifade etti.

ANNELERİN GÖZLERİNDEKİ KAHRAMANLIK

Ziyaretlerle ilgili açıklama yapan Başkan Kıyışkan, “Bugün, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şubesi olarak; Turgutlu, Akhisar ve Salihli Temsilciliklerimizle birlikte, kutsal vatan toprakları uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizin kıymetli annelerini, fedakar eşlerini ve kahraman gazilerimizin cefakar eşlerini ziyaret ederek Anneler Günü’nü kutlamanın onurunu ve sorumluluğunu taşıdık. Bu ziyaretler, sadece bir tebessüm, bir çiçek ya da bir kutlama değil; yüreğimizde taşıdığımız minnetin, saygının ve vefanın bir yansımasıdır” dedi.

ANALARDAN ALINAN GÜÇ

Kıyışkan, konuşmasında “Her biri acıyı sabra, özlemi duaya dönüştürmüş annelerimizin gözlerinde; bir evladın yokluğuna rağmen dimdik duran birer kahraman görüyoruz. Onlar ki; evladını vatan için toprağa vermiş ama vatanına küsmeden, dua etmeye devam etmiş analardır. Şehitlerimizin ve gazilerimizin kıymetli eşleri ise, hayatın en zor yükünü sevgiyle omuzlamış, eşlerinin hatırasına ve mirasına sahip çıkmış vefakar yüreklerdir” şeklinde duygularını aktardı.

HER ZAMAN BİR ARADA OLMAK

Son olarak, “Bizler, bu büyük ailenin birer ferdi olarak biliyoruz ki; şehitlerimizin emanetleri bizim de emanetimizdir. Her fırsatta kapılarını çalmak, hal hatır sormak, bir nebze olsun gönüllerine dokunmak, bizim en kutsal görevlerimizden biridir. Bu vesileyle başta şehit annelerimiz ve eşleri olmak üzere, yüreği evlat sevgisiyle çarpan, kalbi memleket sevgisiyle dolu tüm annelerimizin Anneler Günü’nü en kalbi duygularımla kutluyorum. Rabbim, başta şehit ve gazi anneleri olmak üzere tüm annelerimize sağlıklı, huzurlu ömürler nasip etsin. Sizler bizim başımızın tacı, dualarımızın en kıymetli yerindesiniz. Biz çok özel ve güzel bir aileyiz. Her zaman bir ve beraber olmaya, bu vatan için omuz omuza yürümeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

– MANİSA