Şehit Annelerine Mektup Yazıldı

ŞEHİT ANNELERİNE YAZILAN MEKTUPLAR

Manisa’nın Şehzadeler ilçesindeki Ali Rıza Çevik Ortaokulu öğrencileri, Anneler Günü dolayısıyla şehit annelerine anlamlı mektuplar yazdı. Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, bu yıl Anneler Günü’nü çeşitli etkinliklerle kutluyor. Bu hafta boyunca yapılan moral kahvaltısı, şiir okuma şöleni gibi etkinliklerle birlikte, şehit anneleri de unutulmadı. Mektup yazma etkinliği, günümüzde çok sık tercih edilmese de annelerin kalbinde özel bir yere sahip olan mektupla haberleşmeyi öğrencilere öğretiyor. Öğrenciler, Manisa’da yaşayan şehit annelerine teşekkürlerini ve minnet duygularını içeren mektuplar yazdı.

DUYGULU MEKTUPLAR VE PAYLAŞILAN DÜŞÜNCELER

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli, öğrencilerle birlikte kaleme aldığı mektupları gönderilmek üzere postaneye teslim etti. Müdür Uğurelli, mektubunda “Evladınızı bu vatan uğruna feda ettiniz. Sizin yüreğinizden kopan, bizim istikbalimize can verdi. Biz sizin oğlunuzun, kızınızın emanetiyiz artık. Bu emanete layık olmak için çalışıyoruz. Kutlu ülkemizin yarınlarını inşa edecek vatansever gençler yetiştiriyoruz. Sizin gözlerinizde biraz teselli, bir nebze huzur olabilmek adına bu mektubu çocuklarımızla kaleme aldık. Şunu bilin ki yalnız değilsiniz. Yüreğimiz sizinle. Evladınızın adı bizim dilimizde, hatırası kalbimizde. Anneler Günü’nüz kutlu olsun. Minnet ve dualarımla” ifadelerini kullandı.

Bir öğrenci, mektubunda şehit annesine “Sen koca yürekli bir annesin. Neden mi? Sen bu vatan için oğlunu şehit vermiş bir annesin. Sevgili annemiz; onlar bilsinler ki senin gibi anneler var oldukça bu vatanı kimse bölemez. Senin ve sizin gibi annelerin sabırları, dik duruşları ve fedakarlıkları bizi daha da onurlandırıyor. Biliriz, acınızın tesellisi yoktur ama gönlü acıyla dolmuş bir genç, bir çocuk var bu satırların arkasında. Umarım acınızı bir nebze dindirir bu sözler. Şunu unutma ki annem bu dünyada dik durması gereken ilk insan sensin. Kaldır başını çünkü senin kahraman oğlundu bu vatanı yücelten.” diye seslendi.

ÖĞRENCİLERİN HEDİYELERİ VE SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli, etkinlik kapsamında öğrencileri çeşitli hediyelerle ödüllendirdi. Mektupların yazılış süreci ve postaneye verilme anı ise kısa bir video haline getirilerek, Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarında paylaşıldı. Bu paylaşımla birlikte başta şehit anneleri olmak üzere tüm annelerin Anneler Günü kutlandı.