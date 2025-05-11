Şehit Annesi, “Devletim Yanımda Oldu” Dedi

ŞEHİT ANNESİNE DESTEK

Adana’nın Kozan ilçesinde, Anneler Günü’nde şehit annesi Elif Özel, kendisini ziyaret eden vakıf görevlileriyle birlikte oğlunun kabrini ziyaret etti. Şehit annesi Özel, “Devletimiz oğlumun yokluğunu bana aratmamak için hep yanımda oldu” şeklinde konuştu. 2011 yılında Hakkari’nin Çukurca ilçesinde bölücü terör örgütü tarafından şehit edilen jandarma er Koray Özel’in annesi Elif Özel, bu özel günde yalnız bırakılmadı.

VAKIF GOREVLİLERİ YANINDAYDI

Feke Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü, şehit annesi için güller hazırladı ve ona hem oğlunun kabri başında hem de evinde eşlik etti. Oğlunun naaşı geldiğinde “Benim oğlum yüz binlerceymiş, ağlamam dimdik dururum. Vatan sağ olsun” sözleriyle hafızalarda yer eden şehit annesi, devletin her zaman yanında olduğunu vurguladı. Oğlunun kabri başında duygu dolu anlar yaşayan Elif Özel, “Oğlum 2011 yılında şehit oldu. O günden beri devletimiz ve Feke Kaymakamlığımız bir gün olsun yalnız bırakmadı. Oğlumun yokluğunu bana aratmamak için hep yanımda oldular. Allah razı olsun” dedi.

ANNELERE ŞAPKA ÇIKARILACAK

Vakıf Müdürü Fatih Akça ise, şehit anneleri ve tüm annelerin her zaman yanında olduklarını belirtti. Akça, “Şehidimiz Koray Özel’in adına şehit annemizin hepimiz evladı olduk ve yalnız bırakmadık. Anneler gününde onun da evlatları olarak yanında olmak istedik. Tüm annelerimizin günü kutlu olsun” şeklinde ifadelerde bulundu.