Şehit Annesi Gururla Ziyaret Gerçekleştirdi

ŞEHİT ANNESİ DUYGUSAL BİR ZİYARET GERÇEKLEŞTİRDİ

Amasya’nın Taşova ilçesinde, 2007 yılında Şırnak’ın Uludere ilçesinde şehit olan Piyade Er Himmet Aydemir’in adı, Taşova Şehit Himmet Aydemir Halk Eğitim Merkezi’ne verildi. Bu özel merkez, Anneler Günü dolayısıyla unutulmaz bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Şehidin annesi Döndü Aydemir, oğlu Kazım Aydemir ve torunu Himmet Aydemir ile birlikte, ilk kez oğlu Himmet Aydemir’in adını taşıyan kurumu ziyaret etti.

DERİN DUYGULARLA ATÖLYELERİ GEZDİLER

Ziyaret sırasında aile üyeleri duygusal anlar yaşadı. Kurum müdürü Saffet Bol eşliğinde atölyeleri gezip, kurs faaliyetlerini yakından incelediler. Döndü Aydemir, “Oğlumun adının yaşatıldığı bu merkezde bulunmak hem gurur hem de derin bir hüzün yaşatıyor” sözleriyle duygularını ifade etti. Anne Aydemir, “Canlarının sağlığı, evlerinin huzurlu olmasını, Allah’ım kolaylık versin. Ne yapalım bu iş mecburdu, olacaktı” dedi. Bu sözler, ziyarete katılan herkesi derinden etkiledi.

KURSİYERLERDEN ANLAMLI HEDİYE

Ziyareti onurlandıran Taşova Kaymakamı Salih Kartal, şehit annesi Döndü Aydemir’e, kursiyerler tarafından yapılan, içerisinde şehidin isminin bulunduğu el emeği kanaviçe tabloyu hediye etti. Merkez Müdürü Saffet Bol, “Bugün kurumumuzda çok anlamlı bir misafir ağırladık. Şehidimizin annesi, kardeşi ve aynı ismi taşıyan yeğeni Himmet Aydemir’i burada görmek bizler için onur verici oldu. Hem adını taşıdığımız şehidimize hem de ailesine duyduğumuz vefayı bir kez daha gösterme fırsatı bulduk” dedi. Bu ziyaret, Şehit Himmet Aydemir’in anısını onurlandırmakla kalmadı, aynı zamanda Anneler Günü’ne de özel bir anlam kattı.