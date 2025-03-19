Şehit Annesi Yaşariye Hırçın Defnedildi

ŞEHİT ANNESİ YAŞARİYE HIRÇIN’IN CENAZE TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ

Zonguldak’ta hayatını kaybeden şehit annesi Yaşariye Hırçın, son yolculuğuna uğurlandı. 1 Mayıs 1997’de Siirt’te şehit düşen Cafer Hırçın’ın annesi olan Yaşariye Hırçın için Alacabük Köyü Camii’nde düzenlenen cenaze merasimine Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu da katıldı. Törene Hırçın ailesi ve yakınlarının yanı sıra protokol üyeleri, köy sakinleri ve çok sayıda vatandaş yer aldı.

DEFİN İŞLEMLERİ VE TAZİYELER

Merhume Yaşariye Hırçın, dualar eşliğinde Alacabük Köyü Mezarlığı’nda, şehit oğlu Cafer Hırçın’ın kabrinin yanına defnedildi. Cenaze namazının ardından Vali Osman Hacıbektaşoğlu, Hırçın ailesine başsağlığı dileyerek, sabır ve metanet temennisinde bulundu.