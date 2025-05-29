Şehit Astsubay Emre Polat Sivas’a Getirildi

ŞEHİT ACISI TÜM ÜLKEYİ SARSTI

Sivas’a ve ülkenin dört bir yanına bir şehit acısı yayıldı. Talihsiz olay, Ankara Haymana İlçe Jandarma Komutanlığı’nın bünyesinde Jandarma Asayiş TİM Komutanı olarak görev yapan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Polat’ın, yakalama kararı olan bir şüpheliye yönelik gerçekleştirilen operasyon sırasında meydana geldi. Eğimi bir arazide dengesini kaybeden Polat, düşerek başını kayalıklara çarptı ve yaralandı. Haymana Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Polat, ne yazık ki yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve şehit düştü.

CENAZE TÖRENİNE AİLESİ DE KATILDI

Emre Polat’ın cenazesi, Ankara’daki törenin ardından askeri uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı’na getirildi. Evli ve iki çocuk babası olan şehidin cenazesini, eşi Goncagül Polat ve çocukları Kerem ile Eylül de uçakla birlikte kentte karşıladı. Sivas’ta yapılan karşılama programına Vali Yardımcısı İlhami Doğan, İl Jandarma Komutanı Albay Adem Taşkın, Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahim Ceyhan ve şehidin anne babası Gülsün ve İsmail Polat ile akrabaları ve askeri personel katıldı.

AİLE EVİNDE GÖZYAŞLARI DÖKÜLDÜ

Şehit Polat’ın anne ve babası, oğullarının cenazesini karşılamak için gözyaşlarını tutamadı. Goncagül Polat akrabalarına sarılıp ağlarken, çocukları da silah arkadaşlarının kucağında taşındı. Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’ndeki babaevine götürülerek, burada helallik alındı.

EMRE POLAT, SİVAS’TA TOPRAĞA VERİLDİ

Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Polat, Sivas’ta düzenlenen cenaze töreninin ardından Garnizon Şehitliği’nde son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze, Ay Yıldız Camisi’nde düzenlenen törenin ardından öğle vakti kılınan namazla birlikte Yukarı Tekke Mezarlığı’na defnedildi. 34 yaşındaki Emre Polat, görev yaptığı dönemde büyük bir özveriyle ülkesine hizmet etmişti.