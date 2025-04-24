Şehit B. M. D. Uğurlandı

PENÇE-KİLİT OPERASYONU’NDAN ACI HABER

Piyade Uzman Onbaşı Berat Mecit Day, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde görev yaptığı esnada teröristlerin saldırısında ağır yaralanıyor. Hastanede süren tedavisi sırasında Berat Mecit Day’dan üzücü bir haber geliyor.

ŞEHİDİN NAAŞI CAMİYE GETİRİLDİ

Türk bayrağına sarılı olan şehidin naaşı, askerler tarafından Ortahisar ilçesindeki İskenderpaşa Camisi’ne taşınıyor. Babası Mecit, annesi Hatice ve askeri kamuflaj giymiş kardeşi Saygiye Elif Day ile yakınları burada taziyeleri kabul ediyor.

SON YOLCULUĞUNA GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

Şehidin naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Maçka ilçesine bağlı Barışlı Mahallesi’ndeki aile kabristanlığına defnediliyor. Törene ise Vali Aziz Yıldırım, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Adil Karaismailoğlu ve Yılmaz Büyükaydın, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Yavuz Aydın, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ahmet Yüksel Gülay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Murat Yakın, ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katılıyor.