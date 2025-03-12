Şehit Babası Altıkatoğlu’ndan Terörsüz Türkiye Vurgusu

DESTEK AÇIKLAMASI YAPILDI

‘Terörsüz Türkiye’ sürecine destek verdiğini belirten şehit babası Mustafa Altıkatoğlu, “40 yıldan fazla huzurumuzu bozdular. Artık anneler ağlamasın. Herkesin terörsüz Türkiye’ye destek vermesi çok önemlidir. İnşallah bu konuda başarı sağlanır” dedi. Kendisinin 1998 yılında Tatvan’da vatani görevini yaparken şehit düşen oğlu Hakan Altıkatoğlu’nun babası olan Mustafa Altıkatoğlu (70), Türkiye’de son dönemde yürütülen ‘terörsüz Türkiye’ süreci hakkında umut dolu düşüncelerini paylaştı.

UMUTLU BEKLENTİLERİ VAR

Şehit babası Altıkatoğlu, “Terörsüz Türkiye sürecine canı gönülden destek veriyorum. Bir an önce bu terörün bitmesini, annelerin, babaların, eşlerin gözyaşlarının silinmesini istiyorum. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın bu iş için çok uğraştıkları, mücadele ettikleri için kendilerine çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. Terörün Türkiye’nin huzurunu kaçırdığını ifade eden Altıkatoğlu, “Terör çok fazla ekonomik sıkıntılara da neden oldu. Terör bir an önce biterse huzura kavuşuruz. Herkesin terörsüz Türkiye’ye destek vermesi çok önemlidir. İnşallah bu konuda başarı sağlanır. Huzurlu ve mutlu yurdumuz olur. Terörsüz Türkiye süreci için çok sevinçliyim.”

GELECEK İÇİN PLANI VAR

Bu süreçte giderek umutlandığını dile getiren Altıkatoğlu, “Bunun için önümüzdeki süreçte fidan dikeceğim. Yıllarca bu terörü çektik. 40 yıldan fazla huzurumuzu bozdular. Artık anneler ağlamasın. Artık cenazeler gelmesin. Bu terörsüz Türkiye süreci inşallah iyi neticelenecek. Çok umutluyum. Bu konuda canımı, her şeyimi ortaya atarım” dedi.