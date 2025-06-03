Şehit Barçın’ın Oğluna Sürpriz Kutlama

ŞEHİT POLİSİN OĞLUNA ANLAMLI SÜPRİZ

Suriye’nin Tel-Abyad bölgesinde yaşanan patlamada şehit olan bomba imha uzmanı polis memuru Özgür Barçın’ın oğlu Özgür Kağan Barçın için anlamlı bir doğum günü etkinliği gerçekleştirildi. 30 Nisan 2023 tarihinde, bomba yüklü bir aracın kontrolü sırasında meydana gelen bu olayda şehit düşen Barçın’ın küçük oğlu için Elvankent’te özel bir sürpriz hazırlandı.

DÜZGÜN BİR ETKİNLİK DÜZENLENDİ

Etkinliğe Kaymakam Levent Kılıç ile birlikte emniyet mensupları da katıldı. Şehit Özgür Barçın’ın oğlu için yapılan doğum günü kutlaması oldukça duygusal anlara sahne oldu. Kaymakam Kılıç ve diğer emniyet yetkilileri, vatanı uğruna hayatını kaybeden kahraman polisimizin ailesine sahip çıkmanın vicdani ve ahlaki bir sorumluluk olduğunu ifade ederek, “Şehidimizin ailesi artık bizim ailemizdir” şeklinde önemli bir mesaj verdiler.

MİNİK BARÇIN’IN MUTLULUĞU

Sınıf arkadaşları ve öğretmenleriyle birlikte doğum gününü kutlayan minik Barçın’ın mutluluğu herkesin gözünden okunuyordu. Etkinlik, katılanların duygularını derinden etkileyerek, şehit Özgür Barçın’ın fedakarlığını bir kez daha saygıyla anma fırsatı sundu. Onun geride bıraktığı emanetine gösterilen bu duyarlılık, takdirle karşılandı.